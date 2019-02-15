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В продаже контрафактной парфюмерии подозревают троих жителей Приангарья

15 февраля 2019

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые подозреваются в незаконном использовании товарных знаков. 

<p>Фото: mvd.ru</p>

Фото: mvd.ru

Установлено, что с осени прошлого года трое жителей Иркутской области организовали розничную торговлю парфюмерной продукции (духи, одеколоны, парфюмерная вода), с логотипами популярных мировых производителей. На самом деле данный товар никакого отношения к заявленным продавцами брендам не имел. Низкосортная подделка реализовывалась по цене около 500 рублей, когда стоимость настоящей продукции у официальных дистрибьютеров в восемь раз дороже.

По данным пресс-службы ГУ МВД России Приангарья, злоумышленники приобретали поддельную парфюмерию в Москве, а затем купленный товар продавали в одном из торговых центров региона. По местам жительства подозреваемых и в магазине полицейские обнаружили около полутора тысяч флаконов с вышеуказанной продукцией, на общую сумму более одного миллиона семисот тысяч рублей.

В отношении 36-летнего подозреваемого и его 43- летней и 19 летней предполагаемых сообщниц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.


/ СИА /
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