В продаже контрафактной парфюмерии подозревают троих жителей Приангарья

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые подозреваются в незаконном использовании товарных знаков. Фото: mvd.ru

Установлено, что с осени прошлого года трое жителей Иркутской области организовали розничную торговлю парфюмерной продукции (духи, одеколоны, парфюмерная вода), с логотипами популярных мировых производителей. На самом деле данный товар никакого отношения к заявленным продавцами брендам не имел. Низкосортная подделка реализовывалась по цене около 500 рублей, когда стоимость настоящей продукции у официальных дистрибьютеров в восемь раз дороже.

По данным пресс-службы ГУ МВД России Приангарья, злоумышленники приобретали поддельную парфюмерию в Москве, а затем купленный товар продавали в одном из торговых центров региона. По местам жительства подозреваемых и в магазине полицейские обнаружили около полутора тысяч флаконов с вышеуказанной продукцией, на общую сумму более одного миллиона семисот тысяч рублей.

В отношении 36-летнего подозреваемого и его 43- летней и 19 летней предполагаемых сообщниц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.