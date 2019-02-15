В 3,5 раза повышал себе зарплату бывший гендиректор крупного предприятия в Шелехове

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора шелеховской строительной компании. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, подозреваемый, являясь с 2014 по 2017 гг. гендиректором акционерного общества, незаконно, без согласования своих действий с акционерами, дважды подписывал дополнительные соглашения к трудовому договору об увеличении себе ежемесячной заработной платы (в 3,5 раза выше положенной). В результате компании был причинен материальный ущерб в размере более 6 млн рублей.

Как сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.