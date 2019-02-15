Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия)

Сбербанк заключил соглашение с Республикой Саха (Якутия). Документ в рамках Российского инвестиционного форума подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Соглашение определяет основы сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики, реализации национальных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Якутии; развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Кроме того, банк и власти республики намерены сотрудничать в части развития систем предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы, а также по вопросам реализации программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Сбербанк рассмотрит возможность финансирования проектов инфраструктурного развития республики, строительства, реконструкции и капитального ремонта жилья, а также участия в реализации программ ипотечного кредитования физических лиц с целью повышения доступности жилья для граждан.

«Заключение данного соглашения имеет большое значение для развития Якутии. Подписанный документ должен стать одним из стратегических проектов уже установленного между нами партнерства, и мы уверены, что главным результатом его реализации станет повышение общей экономической эффективности региона. Мы надеемся на расширение сотрудничества с Правительством Республики и конструктивное взаимодействие», - отмечает Управляющий Якутского отделения Сбербанка Алексей Зезюлин.