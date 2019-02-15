Банк «Открытие» заключил соглашения о стратегическом партнерстве с 6 регионами России

14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве в экономической, инвестиционной и социальной сферах с 6 регионами: Краснодарским краем, Вологодской и Пензенской областями, республиками Коми, Карелия и Удмуртия.

Банк «Открытие» рассматривает партнёрство в проектах по строительству фармацевтического завода в Красноармейском районе Краснодарского края, цементного завода “Горный” в Новороссийске, объектов лесоперерабатывающей промышленности на севере Республики Карелия, образовательных учреждений в Пензенской области и Республике Коми, проектах капитального ремонта дорожной инфраструктуры Вологодской области, готов принять участие в создании единой площадки для стартапов малого и среднего бизнеса в Удмуртии.

Банк считает перспективным для регионов привлечение денег для инвестиций и покрытия дефицитов через эмиссию субфедеральных облигационных бумаг. Банк готов выступать организатором этих размещений, а также активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства.

«Мы обсудили с губернаторами и главами республик целый ряд конкретных проектов, в том числе касающихся строительства детских садов, школ, центров профессионального среднего образования, а также финансирования теплоэнергетики и дорожной инфраструктуры. В выборе проектов мы исходим из потребности региона. Трехлетняя стратегия нашего банка предполагает активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера и опорного банка для регионов», - сообщил член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

По словам Александра Пахомова, банк «Открытие» начал развивать направление работы с госсектором в четвертом квартале 2018 года и сразу добился заметных результатов. Банк выиграл в ноябре-декабре 14 аукционов по финансированию дефицита бюджета Субъектов РФ и муниципальных образований на сумму более 20 млрд рублей, что составляет около 10% объема всех аукционов этого периода.

«В рамках ГЧП мы обсуждаем строительство региональных объектов социального назначения с общим объемом финансирования 24 млрд руб. Дополнительно в первом квартале мы планируем принять участие в аукционах по финансированию дефицита бюджета субъектов РФ и муниципальных образований в объеме более 50 млрд рублей», - рассказал Александр Пахомов.