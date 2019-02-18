Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

В феврале банки продолжили повышать ставки. По мнению аналитика «БКС Брокер» Константина Карпова, повышение ставок вполне ожидаемый и закономерный процесс по мере роста инфляции, инфляционных ожиданий и повышения ставки ЦБ. Реальность такова, что в ответ на повышение ставки ЦБ и сопутствующие факторы первыми растут ставки по кредитам. Как правило, с неким лагом растут ставки по депозитам, отмечает эксперт. Напомним, что в декабре ключевая ставка ЦБ РФ была повышена на 0,25%, до 7,75%.

С 1 февраля Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам. Кроме того, банк запустил новый промовклад «Лови выгоду». Минимальная сумма промовклада – 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения – 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.

С 1 февраля увеличил ставки по всем вкладам Альфа-Банк. В среднем ставки повышены на 0,2 п.п. Максимальная ставка по депозиту на 1 год с учетом капитализации выросла до 7,34 %, на 3 года до 8,26 % годовых.

С 7 февраля новый промо-вклад «Время роста» с доходностью до 8% предложил банк ВТБ. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков.

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам «Надежный» и «Открытый». Рост составил от 0,2 до 0,4 пп. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, – 7,9% на сроке 1 год (по вкладу «Надежный»).

Банк «Союз» увеличивает доходность по депозитам в долларах США на 0,65 процентного пункта. Изменения касаются вкладов «Классический», «Перспективный», «Комфортный» и «Накопительный» на сумму свыше 20 000 долларов США.

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предложил сезонный весенний срочный вклад «Журавли». Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8,0% годовых.

Портал SIA.RU выбрал топ-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 26 декабря 2018 года. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )



* С капитализацией в рамках пакета услуг Альфа Private.

** При открытии в офисе банка.

*** С капитализацией.

****При открытии депозита в долларах США посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн».

***** Вклад можно открыть до 28.02.2019 г. Если есть действующий срочный вклад, открытый в ПАО Дальневосточный банк – 7,6% годовых.