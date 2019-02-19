«Базовые стратегии-2019»: «Тех, кто живет в стадии гусенички, склюют первыми». В Иркутске состоялась ежегодная конференция для собственников бизнеса и ТОП-менеджеров

Компания, кажется, всё делает правильно, но её доходы не растут. До реализации хороших идей не доходят руки. Отсутствие скамейки запасных грозит подорвать бизнес безо всяких санкций. О том, что делать, когда бизнес-модель устарела, о глобальных трендах и новых технологиях шла речь на «Базовых стратегиях-2019», организованной «Байкальским Центром Тренинга». Портал SIA.RU предлагает несколько цитат от Зои Стрелковой, финансового аналитика, руководителя направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».

«Экосистема – это не благостное место. Там вообще-то едят друг друга»

– Тема экосистем не нова. Если вспомнить биологию, любое болотце – это уже экосистема. Точно так же экосистемой с точки зрения бизнеса можно считать любой рынок, отрасль, город. И это далеко не благостное место. Там вообще-то едят друг друга. Любая компания конкурирует с кем-то за солнечный свет и корм, от кого-то убегает, кого-то догоняет. И сейчас как никогда актуален вопрос, как в этой системе выживать и расти, поскольку мир становится более плотным. Интернет стирает границы: мы конкурируем не только с соседней улицей, но и с соседним городом, регионом, страной. Мы должны очень четко понимать, что есть наша экосистема и какое место мы в ней занимаем.

«Дико обидно, но надо понять, что ты начинаешь устаревать»

– Технологии меняют мир с катастрофической быстротой. Кажется, что вы все делаете правильно, но денежный поток и доходность с каждым годом становятся все меньше, бизнес не приносит той отдачи, что пять лет назад. Почему? Потому что компании в прежнем формате перестают быть нужными. Например, на рынке детских товаров есть достаточно крупные игроки с суперсервисом, переодетыми магазинчиками и классной программой для персонала, и все равно их дела идут не очень хорошо. Потому что их бизнес-модель устарела. Игрушки продаются через интернет, прикольные штучки забрал себе AliExpress, а бутылочки и памперсы – универсальные розничные сети. Дико обидно, но надо понять, что ты начинаешь устаревать. В этот момент очень трудно себя заново придумать. Но надо.

«Пора развивать цифровые крылья»

– Цифровизация – один из глобальных трендов, влияющих на бизнес. В любой отрасли есть компании, уже вовсю внедряющие искусственный интеллект и автоматизирующие бизнес. Есть и такие, кто еще живет в стадии гусенички: они ползут, еле-еле успевая за рынком. Ничего не имею против этих товарищей, но их склюют первыми. Это естественный отбор. Растения и животные постоянно придумывают что-то, что даст им преимущество в борьбе за ценные ресурсы. То же самое должны делать и компании.

«Нельзя уже жить без управленческого учета и CRM»

– Бизнесу, чтобы не отстать от эволюции, необходимо отслеживать тренды, учиться у лидеров рынка и при этом искать свою нишу. Мы наблюдали за тем, как падала выручка крупнейших компаний. Да, не все они эффективны, но у них есть ресурсы, чтобы покупать новейшие технологии и расти за счет слияний и поглощений. Поэтому мастодонты живут и будут жить. Вопрос – что делать небольшим компаниям? Очевидно – то, чего не делает крупный бизнес, а еще лучше – найти для себя место в экосистеме, которые они создают для себя и стать нужными им. И, конечно, внедрять технологии. Ну нельзя уже жить без управленческого учета и CRM, без автоматизации склада – без того, что уже проверено и есть у всех.

«Хуже всего тем, у кого есть кредиты, но нет скамейки запасных»

– Еще одна метафора про бизнес: представьте, что ваша компания – это дерево. Сколько внимания вы, как руководитель, уделяете ее корням, то есть важным, но не срочным делам? Или большую часть времени вы занимаетесь ветвями, а потом сами подпиливаете сучки и приклеиваете засыхающие листья? Как часто вы выходите «в космос», то есть туда, где еще не были, но где есть новые идеи, потенциальные клиенты, партнеры и сотрудники?

Есть вещи, которые, если их не начать делать сейчас, не появятся никогда. Известно множество случаев, когда хорошие идеи оставались нереализованными из-за того, что компаниям не хватало ресурсов. Рано или поздно на них начинал зарабатывать кто-то другой. Тем, кто злоупотреблял кредитами, сейчас приходится нелегко. Но хуже всего тем, кому не хватает толковых людей. Топ-менеджеры не любят готовить себе замену. Но отсутствие в вашей компании скамейки запасных может подорвать ваш бизнес быстрее любых санкций.