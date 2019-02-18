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Финансовый директор в Иркутске в среднем зарабатывает 154 тысячи рублей

18 февраля 2019

Зарплаты финансовых директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске, проанализировал в феврале сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. 

Так, по результатам исследования, финансовый директор в столице Приангарья в среднем получает 154 000 рублей, когда его московские коллеги могут рассчитывать в среднем на заработок в 223 000 рублей в месяц, а в Питере – 205 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии Красноярска, где подобный работник получает 152 000 рублей в месяц. В Чите – 161 000 рублей, в Улан- Удэ – 140 000 рублей в месяц.


/ СИА /
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