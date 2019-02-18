Азиатско-Тихоокеанский банк расширил возможности своих банкоматов

У держателей банковских карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР появилась возможность осуществлять переводы с карты на карту через банкоматы АТБ на карту любого российского банка, указав только номер карты получателя и сумму перевода.

Получатель и отправитель средств могут быть держателями карт Visa, MasterCard или национальной платежной системы «Мир» любого российского банка. Перевод можно осуществить в любых комбинациях карт платежных систем: МИР, Visa, MasterCard. Переводы на карты АТБ и между картами АТБ - бесплатно.

Комиссия за перевод на карты других российских банков и между картами других российских банков составит всего 1,3% от суммы перевода + 30 рублей.

Максимальная сумма одного перевода составляет 120 тысяч рублей, средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут.