Альфа-Банк финансирует ведущего производителя мясной продукции в РФ

Альфа-Банк выдал группе «Черкизово», одному из ведущих производителей мясной продукции в РФ, первый транш финансирования в рамках кредитного лимита объемом 15,4 млрд рублей. Срок реализации обязательств — 8 лет.

Средства выделены ООО «Черкизово-свиноводство» на строительство свиноводческих комплексов в Липецкой и Пензенской областях и приобретение оборудования для них. В том числе, при поддержке Альфа-Банка будут построены 2 новых репродуктора и до 20 площадок доращивания-откорма. Финансирование также будет использовано для закупки племенной продукции, гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

«Мы рады поддержать лидера российского рынка мясной продукции в создании новых современных производственных мощностей. Альфа-Банк сотрудничает с группой «Черкизово» уже на протяжении 5 лет. Уверен, что этот проект укрепит наше взаимодействие», — комментирует руководитель управления по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности Альфа-Банка Сергей Андреев.

«Финансирование, предоставленное нашим партнером Альфа-Банком, позволит достичь высокой производительности за счет возведения новых объектов и реализации одной из лучших программ откорма в мире. Компания стремится сделать производство продуктов из свинины максимально экономически эффективным для того, чтобы снизить их себестоимость, увеличить объем производства и повысить рентабельность», — отмечает финансовый директор, член правления группы «Черкизово» Людмила Михайлова.

Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Занимает первое место по совокупному производству мяса птицы и второе место — по производству свинины. В структуру группы «Черкизово» входит девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, элеваторы и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании в 2017 году достигла 90,5 млрд рублей.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.