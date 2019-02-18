Сбербанк принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сбербанк в статусе банка-партнера принял участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ), который прошел 13–15 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка.

В рамках форума банк провел собственные панельные сессии, посвященные цифровой трансформации страны: «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» (модератор — Президент, Председатель Правления Герман Греф) и «Цифровой мир уже здесь! А ты готов?» (на площадке «День молодежного предпринимательства», с участием вице-президента, руководителя дирекции GR Андрея Шарова и директора дочерней компании Сбербанка BI.ZONE Дмитрия Самарцева).

Первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин выступил модератором бизнес-завтрака «Развитие регионов: данные и алгоритмы», на котором обсуждались вопросы развития цифровых технологий в сфере аналитики данных.

Заместитель Председателя Правления Станислав Кузнецов стал спикером двух сессий: «Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли» и «Готова ли Россия к новым вызовам в киберпространстве?».

Заместитель Председателя Правления Анатолий Попов участвовал в сессии «Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально».

В деловой программе форума также приняли участие старший вице-президент Владимир Ситнов, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин, вице-президент, руководитель Дирекции по развитию экосистемы (SberX) Марк Завадский и другие руководители банка и его дочерних компаний.

Для участников и гостей форума банк подготовил выполненный в концепции современного технопарка презентационный стенд общей площадью более 250 кв. метров, на котором были представлены:

первый российский экспортный онлайн-акселератор был продемонстрирован представителям правительства РФ и органам региональной власти;

дистанционный сервис возмещения НДС в три шага в личном кабинете интернет-банка для юрлиц «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

программа-конструктор мессенджеров для корпоративных клиентов «Диалог»;

совместный образовательный проект Сбербанка и Google для предпринимателей «Бизнес класс»;

видеокурс «120 секунд» для предпринимателей от дочерней компании банка АО «Деловая среда»;

программа обработки и сортировки сообщений искусственным интеллектом;

«коробочные решения» для кредитования проектов в сфере государственно-частного партнерства (набор типовой документации, предоставляемый инвесторам для заполнения и дальнейшей подачи частных концессионных инициатив);

комплекс «Умный квартал» (решение основано на технологиях интернета вещей, позволяющих в режиме реального времени собирать информацию со всех систем и автоматически управлять инженерным оборудованием);

площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» для проведения электронных закупок для государственных и муниципальных нужд;

медицинский проект АО «Сбербанк Лизинг» совместно с Phillips и General Electric.

На стенде руководители Сбербанка и его дочерних компаний в электронном виде подписали 16 соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ (Москва, Калужская, Кировская, Курганская, Курская, Омская области, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская республики, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ), Федеральным агентством по делам молодежи и коммерческими компаниями — партнерами банка.