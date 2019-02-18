Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ.РФ договорились профинансировать строительство ГМК «Удокан» в рамках фабрики проектного финансирования

Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились о финансировании проекта 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината. Базовые условия финансирования установлены соглашением между банками-партнерами и Байкальской горной компанией, подписанным в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки.

Со стороны Сбербанка документ подписал заместитель председателя правления Анатолий Попов, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя правления Алексей Белоус, со стороны ВЭБ.РФ – первый заместитель председателя – член правления Николай Цехомский, со стороны ООО «Байкальская горная компания» – Председатель Совета директоров Валерий Казикаев.

Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд долларов США (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.

В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: Сбербанк – 40%, Газпромбанк – 40%, ВЭБ.РФ – 20%.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Кредитование "Удокана" — задача, важная для всей страны, поскольку медь не только требуется нашей промышленности, но и остается стратегическим экспортным товаром. Сбербанк, как один из крупнейших банков России, всегда принимает активное участие в решении таких общероссийских экономических вопросов — как в рамках госпрограмм, так и отдельных соглашений».

«Это первая сделка по фабрике, в которой участвуют три кредитора: два крупных коммерческих банка и ВЭБ.РФ. Инструмент фабрики создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта», — подчеркнул первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

«Мы изначально планировали использовать механизм проектного финансирования. При этом участие акционеров составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных 28,5 миллиардов рублей. Уверены, что участие государственных российских банков и крупнейшего института развития обеспечит наиболее эффективные условия финансирования, стопроцентные гарантии успешного запуска в эксплуатацию горно-металлургического комбината уже в 2022 году», — отметил Председатель Совета директоров ООО «Байкальская горная компания» Валерий Казикаев.

Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн т руды в год.