БКС Банк дарит 8% за покупки в праздничных категориях

БКС Банк запускает праздничную акцию #Порадарить специально к 23 февраля и 8 марта. На протяжении 23 дней клиенты смогут дополнительно вернуть 8% от стоимости покупок в праздничных категориях.

По условиям акции БКС Банк начисляет дополнительные бонусы в размере 8% при покупке техники, электроники, ювелирных украшений, часов и цветов. Чтобы получить праздничные бонусы, клиентам нужно совершить любые покупки по карте БКС Банка на сумму от 30 000 рублей в период с 16 февраля по 10 марта 2019 г. Максимальное вознаграждение по данной акции составляет 1000 бонусов, суммируется со всеми бонусами, начисляемыми в рамках программы лояльности «БКС Бонус».

Начисленные бонусы можно легко обменять на рубли. Для этого нужно компенсировать стоимость одной или нескольких покупок через мобильное приложение БКС Банка. Деньги мгновенно зачислятся на основной счёт клиента, 1 бонус равен 1 рублю.

Воспользоваться праздничным предложением смогут клиенты с дебетовыми и кредитными картами, оформленными в рамках пакетов услуг «Директ», «Премьер Базовый», «Премьер Расширенный», «Брокер», «MORE», «Корпоративный», «Корпоративный Базовый», «Корпоративный Платиновый», «Для своих», «Цифровой» и «Цифровой Платиновый».

С правиламии акции #Порадарить можно ознакомиться по ссылке.