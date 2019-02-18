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Банк «Восточный» объявил режим работы офисов банка с 22 по 24 февраля

18 февраля 2019

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Банк «Восточный» поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества и информирует о графике работы банка с 22 по 24 февраля 2019 г. 

Розничные отделения: 

  • 22 февраля работают по режиму буднего дня 
  • 23 февраля работают по режиму субботы 
  • 24 февраля работают по режиму воскресенья 

Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах: 

  • 22 февраля работают по режиму буднего дня 
  • 23 февраля работают по режиму субботы 
  • 24 февраля работают по режиму воскресенья 

В отделениях по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами: 

  • 22 февраля – рабочий день, сокращенный на 1 час 
  • С 23 по 24 февраля – выходные дни 

Интернет и мобильный банк доступны круглосуточно и без выходных. 


/ СИА /
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