Банк «Восточный» объявил режим работы офисов банка с 22 по 24 февраля

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18 февраля 2019
Банк «Восточный» поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества и информирует о графике работы банка с 22 по 24 февраля 2019 г.
Розничные отделения:
- 22 февраля работают по режиму буднего дня
- 23 февраля работают по режиму субботы
- 24 февраля работают по режиму воскресенья
Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:
- 22 февраля работают по режиму буднего дня
- 23 февраля работают по режиму субботы
- 24 февраля работают по режиму воскресенья
В отделениях по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:
- 22 февраля – рабочий день, сокращенный на 1 час
- С 23 по 24 февраля – выходные дни
Интернет и мобильный банк доступны круглосуточно и без выходных.