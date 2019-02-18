Банк «Восточный» объявил режим работы офисов банка с 22 по 24 февраля

Банк «Восточный» поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества и информирует о графике работы банка с 22 по 24 февраля 2019 г.

Розничные отделения:

22 февраля работают по режиму буднего дня

23 февраля работают по режиму субботы

24 февраля работают по режиму воскресенья

Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:

22 февраля работают по режиму буднего дня

23 февраля работают по режиму субботы

24 февраля работают по режиму воскресенья

В отделениях по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:

22 февраля – рабочий день, сокращенный на 1 час

С 23 по 24 февраля – выходные дни

Интернет и мобильный банк доступны круглосуточно и без выходных.