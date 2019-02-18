Дальневосточный банк и объявил режим работы в праздничные дни

ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет с Днем защитника отечества и сообщает о режиме работы в праздничные дни:

22 февраля – время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

23 февраля — обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется в соответствии с режимом работы офисов по субботам;

24 февраля — выходной день;

25 февраля — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы офисов вы можете ознакомиться в разделе «Офисы банка»

Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный)