Максимальная ставка по вкладу «Мой доход» Промсвязьбанка повышена до 7,8% годовых

Промсвязьбанк повысил ставки по локомотивному вкладу «Мой доход» на сроки 12 и 18 месяцев в среднем на 0,15-0,3 процентных пункта. Максимальная доходность по вкладу, таким образом, теперь составляет 7,8% годовых.

Получить ставку 7,8% годовых по вкладу «Мой доход» можно, разместив вклад на сумму от 100 тыс. рублей на срок 18 месяцев через дистанционные каналы - мобильное приложение, интернет-банк или банкомат. Также ставка 7,8% годовых распространяется на вклады пенсионеров от 100 тыс. рублей, открытые любым удобным для них способом.

Промсвязьбанк предлагает широкую линейку вкладов для физлиц, по которым предусмотрены различные надбавки для разного сегмента клиентов (надбавки для премиальных клиентов и пенсионеров, а также дистанционные). Так, по базовым вкладам Промсвязьбанка «Моя выгода», «Моя копилка», «Мои возможности» вкладчик может получить доход до 4,5-7,1% годовых. Также в сберегательную линейку входит промо накопительный счет «Акцент на процент» с максимальной доходностью до 8% годовых. Счет «Акцент на процент» позволяет свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, но чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам ПСБ, тем больший доход можно получить.

Подробнее с условиями по вкладам Промсвязьбанка вы можете ознакомиться на сайте.