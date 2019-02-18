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Председатель Промсвязьбанка провел девять встреч с губернаторами на РИФ

18 февраля 2019

В рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков встретился с губернаторами Республики Удмуртия, Приморского края, Саратовской, Воронежской, Ульяновской, Кировской, Рязанской, Орловской и Архангельской областей.

Основные вопросы, которые были затронуты на встречах со всеми губернаторами, касались нового статуса банка, стратегии работы, улучшения бизнес-климата в регионах, поддержки предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, инфраструктурных и социально-значимых проектов.

«Для Промсвязьбанка, как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами является ключевой задачей. При этом как универсальная кредитная организация мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах, в том числе в работе с малым и средним бизнесом, с розничными клиентами. Мы готовы принимать активное участие в региональных проектах по развитию территорий, поддерживать социальные инициативы, содействовать повышению финансовой грамотности населения и совместно с региональными властями улучшать качество жизни в регионах» — сказал Петр Фрадков.


/ СИА /
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