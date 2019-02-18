РСХБ запустил акцию «5 поездок в подарок»

В Россельхозбанке началась акция для держателей кобрендинговой (совместной) банковской карты «Мир» с транспортным приложением «Тройка». В период с 15 февраля по 15 апреля 2019 года за покупки на общую сумму не менее двух тысяч рублей клиент получит в подарок 5 поездок на общественном транспорте г. Москвы.

Стоимость поездок в размере 190 рублей зачисляется на платежное приложение карты, что эквивалентно 5 поездкам на общественном транспорте г. Москвы (38 рублей – стоимость 1 поездки по тарифу «Кошелек»). Для получения бесплатных билетов держатель карты должен использовать полученные денежные средства для пополнения «Кошелька» на транспортном приложении карты Мир «Россельхозбанк – Тройка» через кассы метро или автоматы по продаже билетов.

Условия акции распространяются на «Карты Мир «Россельхозбанк – Тройка» и «Карты Мир «Россельхозбанк – Тройка» Моментального выпуска», выпущенные в рамках зарплатных и розничных тарифных планов. При этом за покупки в ходе акции держатели также получают дополнительную выгоду от участия в бонусной программе РСХБ «Урожай» и в программе лояльности платежной системы «Мир».

Россельхозбанк приступил к выпуску карт «Мир» с транспортным приложением «Тройка» в ноябре 2018 года. На сегодняшний день клиентам доступны операции для совершения повседневных покупок, получения сервисов, предусмотренных РСХБ и платежной системой «Мир», а также оплаты проезда на московском городском пассажирском транспорте и электропоездах пригородного сообщения. На 1 января 2019 Россельхозбанком было выпущено более 1,3 млн карт платежной системы «Мир».