Россельхозбанк участвует в переходе России на газомоторное топливо

Россельхозбанк принял участие в панельной сессии «Развитие рынка газомоторного топлива: новые возможности для регионов и инвесторов», которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума 14 февраля. На встрече обсуждались механизмы снижения негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения за счет стимулирования перехода на газомоторное топливо, включая создание необходимой инфраструктуры. Модератором встречи стала первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



Масштабное использование природного газа на транспорте не только окажет положительное влияние на окружающую среду, но и значительно снизит расходы населения и бизнеса. В ходе панельной сессии Ирина Жачкина также подчеркнула, что переход на недорогое газомоторное топливо позволит сдерживать темпы инфляции, в том числе в сфере услуг ЖКХ и на продовольственном рынке что, безусловно, отразится на повышении качества жизни людей.



В 2018 году РСХБ приступил к реализации мероприятий дорожной карты взаимодействия с Единым оператором по развитию рынка ГМТ – компанией «Газпром газомоторное топливо».

В результате данной работы Минсельхоз России по предложению РСХБ включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев.



«Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию рынка газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях. С 2018 года аграрии могут получить льготные кредиты на приобретение природного газа и работающей на нем техники в любом регионе страны. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Банка, Минсельхоза России и компании «Газпром газомоторное топливо». Уверена, по мере развития необходимой инфраструктуры повысится популярность природного газа как моторного топлива, и его использование станет удобным и привычным для потребителей», - отметила Ирина Жачкина.



Банк предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры. Сельхозтоваропроизводители могут получить такие кредиты по сниженной процентной ставке в рамках государственной программы льготного кредитования АПК.