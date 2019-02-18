У «Солид Банка» есть отличное решение на все случаи жизни

Февраль и март в нашей стране насыщены праздниками, и, соответственно, являются одними из самых затратных месяцев в году. Подарки близким могут быть символическими, а могут быть довольно дорогостоящими, что, безусловно, приносит массу положительных эмоций, но не лучшим образом сказывается на личном финансовом состоянии дарителя. Кроме того, в этот период рынок пестрит выгодными предложениями туристических путевок, но не всегда наготове есть нужная сумма, а порадовать себя или близкого человека поездкой очень хочется.

Кроме лирики и романтики в жизни достаточно ситуаций, когда деньги нужно здесь и сейчас, и иногда весьма значительные суммы. Ремонт автомобиля или квартиры, оплата лечения или образования, приобретение земли, бытовой техники, мебели. Понятно, что на эти цели необходимо копить. Многие, естественно, так и делают, но отголоски Нового года, беспощадного по масштабу расходов, к концу февраля многих оставляет без существенных сбережений.

Для решения любой житейской задачи Солид Банк предлагает «Отличное решение» – кредит с лояльными условиями и ставкой от 11,99% годовых.

При сумме кредита до 700 000 руб. банк не требует ни залог, ни поручительство.

Досрочное гашение кредитов АО «Солид Банк» не облагается никакими комиссиями, ограничениями или отсрочками перечисления средств на ссудный счет, как во многих банках.



Данное предложение действует во всех офисах АО «Солид Банк».



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