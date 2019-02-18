Муниципальные образования Приангарья и Минсельхоз заключат соглашения о взаимодействии по реализации Госплана

Соглашения между министерством сельского хозяйства Иркутской области и муниципальными образованиями региона о взаимодействии по реализации раздела «Агропромышленный комплекс» Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019 – 2023 годы будут заключены в 1 квартале 2019 года. Такое сообщение прозвучало на заседании комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию при Региональном совете Иркутской области. Фото: agrovesti.net

Показатели Госплана доведены до 29 муниципальных районов, которые представили информацию о сельскохозяйственных товаропроизводителях и их объёмах производства в перспективе на пять лет. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова. В выполнение показателей включились пять городов: Ангарск, Саянск, Свирск, Братск, Усть-Илимск.

– Планы, доведённые до районов, распределены районными администрациями между хозяйствами с учётом их материального оснащения, наличия посевных площадей и сенокосов. Каждый фермер теперь чётко знает, какой объём зерна, овощей, мяса или молока ему нужно будет производить в своем хозяйстве, – отметил министр.

Раздел АПК Госплана охватывает несколько отраслей, направленных на производство и переработку продукции сельского хозяйства и получение из неё продукции, доводимой до конечного потребителя, инфраструктурный блок (отрасли, занимающиеся заготовкой сельскохозяйственного сырья), отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство (машиностроение, производство удобрений). В производство продукции сельского хозяйства будут вовлечены также и несельскохозяйственные организации.

Мясо будут производить 1 028 сельхозтоваропроизводителей области, зерно – 695 сельхозтоваропроизводителей, молоко – 641 сельхозтоваропроизводитель, картофель – 133 сельхозтоваропроизводителя и несельскохозяйственных организации, овощи – 58 сельхозтоваропроизводителей и несельскохозяйственных организаций.

По оценке министерства, для реализации Госплана области необходимо построить 20 ферм, 37 откормочных площадок, 135 зерносушилок, 205 зернохранилищ, 11 картофеле- и овощехранилищ, 285 единиц техники для подработки зерна, 10 поливных систем.

Глава ведомства добавил, что важнейшей целью является как повышение самообеспеченности региона безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией и основными продуктами питания собственного производства (мясо, молоко, овощи), так и выход на внешний рынок, наращивание экспортного потенциала региона.

К 2023 году в Иркутской области планируется достичь уровня самообеспеченности по молоку 90%, по мясу – 67%, по овощам – 66,6%, по картофелю – 95,9%. Увеличить производство молока на 36 тыс. тонн, мяса – на 18 тыс. тонн, овощей – на 16 тыс. тонн, картофеля – на 3,5 тыс. тонн, зерна – на 198,4 тыс. тонн. Достижению показателей будет способствовать реализация существующих мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024 годы», а также реализация новых мероприятий поддержки.

Было подчёркнуто, что с 2015 года объем финансовой поддержки АПК в регионе вырос на 1 млрд рублей – с 1 млрд 300 млн рублей до 2 млрд 300 млн. При этом вырос объем сельхозпродукции. 9,5% составил рост объемов продукции в 2016 году по отношению к 2015 году, а за три года рост составил 18%.