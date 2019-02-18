Рост доходов бюджета Иркутской области за последние три года составил 38%

За последние три года утвержденные доходы консолидированного бюджета Иркутской области выросли на 49,2 млрд рублей – со 130,4 млрд рублей в 2015 году до 179,6 млрд рублей в 2018 году. За этот же период расходная часть консолидированного бюджета региона увеличилась на 40 млрд рублей – со 146 млрд до 186 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на Александра Каневского, первого заместителя министра финансов региона. Фото: changecurrency.ru

Размер госдолга региона сократился на 35% – с 18,8 млрд рублей на конец 2016 года до 12,3 млрд рублей по итогам прошлого года. По отношению к налоговым и неналоговым доходам уровень госдолга снизился вдвое или на 8,8 п.п. (с 17,7% по итогам 2016 года до 8,9% по итогам 2018 года).

В результате Иркутская область сохранила госдолг на экономически безопасном уровне, одним из минимальных в стране. По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг региона в расчете на одного жителя составил 5,1 тыс. рублей, что является 15 минимальным значением среди субъектов РФ и в три раза ниже среднего по стране уровня (15 тыс. рублей на человека).

Благодаря опережающему росту доходов бюджета в 2018 году была оптимизирована структура госдолга и осуществлено досрочное погашение коммерческих кредитов в размере шести млрд рублей. Сегодня долговой портфель области более чем на 60% состоит из «дешевых» заимствований в виде бюджетных кредитов (7,3 млрд рублей), остальные 40% представлены долгосрочными обязательствами по государственным ценным бумагам – пять млрд рублей.

По словам первого замминистра, также не является критичным и уровень долговой нагрузки муниципальных образований области. По состоянию на 1 января 2019 года размер муниципальных заимствований составил 4,8 млрд рублей, это 16,1% объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за 2018 год. В расчете на одного жителя размер долговой нагрузки муниципалитетов составляет две тысячи рублей, что на 22% ниже среднего по стране уровня (2,5 тыс. рублей на человека) и является 31 минимальным значением среди субъектов РФ.

Для оздоровления муниципальных финансов, снижения долговой нагрузки на местные бюджеты в 2018 году проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областной казны в 2013-2016 годах. Это позволило муниципальным образованиям получить рассрочку по уплате основного долга на 7 лет и уменьшить объем расходов на обслуживание местного долга, в том числе в 2018 году на полмиллиарда рублей.