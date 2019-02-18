В гонке-ультрамарафоне «Ледовый шторм» на Байкале победил конькобежец из Москвы

Конькобежец из Москвы Яков Френклах из Москвы стал абсолютным чемпионом VII Байкальской экстремальной гонки-ультрамарафона «Ледовый шторм – 2019», которая прошла с 15 по 17 февраля в рамках Международного фестиваля «Зимниада». Участниками забега в 205 км от МРС до поселка Листвянка стали около 40 спортсменов, в том числе из городов Иркутской области, Москвы, Кемерова, а также США, Германии, Швейцарии.

Видео: ice-storm.com

– В этом году гонка получилась быстрой благодаря идеальному льду. Участникам соревнований благоволила погода: не было метелей и сильного ветра. Результаты получились впечатляющие, – рассказала представитель оргкомитета соревнований Юлия Фадеева.

По сообщению пресс-службы правительства региона, первое место среди мужчин, выступавших на коньках, занял Яков Френклах из Москвы. Спортсмен преодолел дистанцию за 7 часов 56 минут 45 секунд. Вторым финишировал москвич Иван Петров. Тройку лучших замкнул Егор Хоменко из Кемерова.

В аналогичном виде среди женщин весь пьедестал почета заняли спортсменки из Москвы. Победу одержала Мария Романова. Ее результат – 9 часов 7 минут. Вице-чемпионкой стала Мария Чистякова. Бронзовую медаль завоевала Анна Овчарова.

В гонке на велосипедах среди мужчин лучшее время показал Илья Мартынов из Иркутска (8 часов 31 минута). Вторым пересек финишную черту Евгений Старшов. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся Евгения Колганов. Оба – представители Москвы. В таком же заезде у женщин золото выиграла Ольга Овсюкова из Иркутска. Спортсменка провела гонку за 11 часов 2 минуты. Второе место заняла москвичка Анастасия Старшова.

Абсолютным чемпионом гонки-ультрамарафона признали конькобежца Якова Френклаха. Спортсмен не только показал лучшее время среди всех участников, но и обновил рекорд трассы. Ранее аналогичные титулы завоевывали велосипедист Александр Улитин (2013-2017 годы) и конькобежец Александр Пцарев (2018 год).

Победители и призеры соревнований получили медали, кубки, дипломы и ценные призы.

Справка:

Организаторами Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» выступают Иркутское бюро международного туризма «Спутник», ООО «Абсолютная Сибирь», туроператор «Гринэкспресс», гостиный двор «Баяр» при поддержке Правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.