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«День снежка и пряника» в Иркутске пройдет 2 марта

18 февраля 2019

«День снежка и пряника» пройдет в Иркутске второго марта в восьмой раз. Это большой зимний праздник для всей семьи. Участников ждут веселые игры, конкурсы и подарки, организованная горка, интересный квест и отдельные командные соревнования. 

<p>Источник: vk.com/snezhok_2019</p>

Источник: vk.com/snezhok_2019

20 команд сойдутся в битве за кубок «Снежка и пряника». Их ждут 10 необычных, смешных и слегка безумных конкурсов, сообщают организаторы. Для участия необходимо собрать команду из семи человек и зарегистрироваться. Должна быть минимум одна девушка/один парень в группе. Члены команды обязательно должны быть старше 16 лет. 

Праздник состоится 2 марта в 13.00 на лесной поляне в районе остановки «Больница академгородка». Записаться для участия можно по ссылке.


/ СИА /
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