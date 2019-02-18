Иркутская область получила поддержку Ассоциации развития кластеров и технопарков России

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Приангарья Антон Логашов и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. В ходе переговоров была отмечена актуальность кластерного подхода в развитии экономики.

Соглашение предполагает совместную деятельность по реализации научно-промышленного потенциала, а также сотрудничество в сфере создания в Иркутской области промышленных кластеров и технопарков для привлечения инвестиций.

Как сообщил Андрей Шпиленко, Ассоциация развития кластеров и технопарков России готова к эффективному сотрудничеству. В рамках достигнутых договоренностей будет оказано методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение, сообщает пресс-служба областной администрации.