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Иркутская область получила поддержку Ассоциации развития кластеров и технопарков России

18 февраля 2019

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Приангарья Антон Логашов и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. В ходе переговоров была отмечена актуальность кластерного подхода в развитии экономики.

Соглашение предполагает совместную деятельность по реализации научно-промышленного потенциала, а также сотрудничество в сфере создания в Иркутской области промышленных кластеров и технопарков для привлечения инвестиций.

Как сообщил Андрей Шпиленко, Ассоциация развития кластеров и технопарков России готова к эффективному сотрудничеству. В рамках достигнутых договоренностей будет оказано методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение, сообщает пресс-служба областной администрации.


/ СИА /
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