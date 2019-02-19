Кому на Руси жить хорошо – 2018: рейтинг регионов по качеству жизни

В каких российских регионах наиболее благоприятные условия для жизни? Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а в конце рейтинга Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Иркутская область заняла 68-е место. Между Приангарьем и замыкаюшим рейтинг регионом находятся ещё 15 субъектов РФ.

Огромная территория Российской Федерации обуславливает значительные различия между регионами по разным показателям, в том числе характеризующим качество жизни населения. Для определения качества жизни в регионах и оценки сложившихся диспропорций в этой области по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, седьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах.

Состав первой десятки регионов-лидеров в рейтинге остался прежним. Первые позиции как и в прошлом году занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область, Калининградская область.

Иркутская область имеет 39.24 рейтинговых балла и находится на 68 месте. Изменения незначительные, но они есть: за год регион поднялся с 69 места на одну строку.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. В прошлогоднем рейтинге большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Кабардино-Балкарская Республика, которая в предыдущем рейтинге занимала 75-е место, а в текущем рейтинге опустилась на одну позицию, и заняла 76-е место. При этом значение сводного рейтингового балла Кабардино-Балкарской Республики выросло на 0,46 пунктов, таким образом, снижение ее позиций в рейтинге в большей степени обусловлено не ухудшением показателей, а тем, что в ряде других регионов показатели улучшились более существенно. Покинул последнюю десятку Чукотский автономный округ, который сейчас занимает 70 место.

Практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Республики Бурятия, значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной.

В представленном рейтинге семь регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Магаданская область, которая переместилась с 44 места на 35, Амурская область поднялась с 61 до 53 места, Оренбургская область (с 41 до 33), Чукотский автономный округ (с 78 до 70), Республика Северная Осетия – Алания (с 72 до 65), Сахалинская область (с 53 до 46) и Мурманская область (с 42 на 36). Рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы о развитии Дальнего Востока. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Более чем на 5 мест снизились позиции Тамбовской области (-6 мест), Алтайского края (-7 мест), Красноярского края (-7 мест), Удмуртской Республики (-7 мест), Чувашской Республики (-7 мест). Вместе с тем при анализе динамики качества жизни в регионе необходимо учитывать не только изменение мест в рейтинге, а также и изменение рейтингового балла. В ряде случаев позиции региона в рейтинге снижаются на фоне повышения значения сводного рейтингового балла. В этом случае снижение мест в рейтинге обусловлено не ухудшением показателей, учитываемых при расчете, а тем фактором, что у других регионов улучшение показателей было более существенным. В текущем рейтинге у трех из пяти регионов, которые опустились в рейтинге более чем на пять мест, значение сводного рейтингового балла выросло по сравнению с предыдущим годом.

В следующем году, наиболее вероятно, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможные некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры.

Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. При составлении рейтинга использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.