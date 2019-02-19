Плати картой Альфа-Банк Visa и выиграй 100 000 рублей

С 18 февраля по 31 марта 2019 года клиенты Альфа-Банка при оплате покупок картой платежной системы Visa могут принять участие в розыгрыше денежных призов и получить до 10 000 рублей за покупки в любых торговых точках или до 100 000 рублей в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».

Чтобы принять участие в акции, клиенту надо совершить покупку на сумму не менее 350 рублей по карте Альфа-Банка платежной системы Visa и загрузить фотографию кассового чека, подтверждающего оплату картой, на сайт pay.visa.ru – чем больше чеков, тем выше шанс выиграть. За первый загруженный чек клиент получит 100 рублей на мобильный телефон.

Срок проведения акции, включая вручение призов победителям: с 18 февраля по 31 мая 2019 года включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 18 февраля по 31 марта 2019 года. Подробнее об акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.pay.visa.ru.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.