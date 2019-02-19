БКС стала лучшим брокером 2018 года по итогам конкурса МосБиржи

Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший частный инвестор 2018», который проводился Московской биржей совместно с брокерскими компаниями с 21 сентября по 21 декабря 2018 года. БКС заняла почетные места в двух номинациях, а клиент компании стал лидером среди инвесторов на фондовом рынке.

По итогам конкурсам БКС стала «Лучшим брокером 2018». 28 клиентов БКС попали в топ-100 участников основного зачета конкурса. Кроме того, лучшим частным инвестором на фондовом рынке стал клиент БКС под ником mifprofit, показавший 196,04% доходности (196 430,53 руб. в абсолютном выражении).

Начальник управления поддержки клиентов БКС Савченков Данил был удостоен награды за третье место в номинации «Лучший менеджер 2018». В 2018 году удалось привлечь 567 активных участников. Таким образом, по сравнению с прошлым годом таких участников-клиентов БКС стало на 19% больше.

«Мы очень рады тому, что наши клиенты показали высокие результаты, а БКС стала лучшим брокером 2018 года, что показывает высокий уровень доверия инвесторов. «БКС Брокер» стремится предоставлять максимально эффективные и надежные сервисы, чтобы клиентам было удобно работать и зарабатывать на рынке. В текущем году мы намерены расширять список инновационных и технологичных продуктов, предоставляя новые возможности для инвестиций на рынке. Желаем инвесторам успехов. До встречи на ЛЧИ 2019», — прокомментировал итоги конкурса начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Как сообщает пресс-служба компании, «БКС Брокер» (www.broker.ru) входит в ФГ БКС, которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».