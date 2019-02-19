Дальневосточный банк сообщил об изменении в отдельных субъектах РФ реквизитов банковских счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101

Дальневосточный банк сообщает, что в соответствии с письмом Федерального казначейства от 13.12.2018 № 05-04-09/27053 «Об изменении реквизитов банковских счетов № 40101», с 04.02.2019 в отдельных субъектах Российской Федерации изменяются реквизиты банковских счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее — счет № 40101).
Одновременно банк сообщает, что Банком России с 04.02.2019 по 29.04.2019 будет установлен переходный период функционирования двух банковских счетов (планируемых к закрытию счетов № 40101 и вновь открываемых счетов № 40101).
Переход на самостоятельную работу вновь открываемых счетов № 40101 планируется, начиная с 30.04.2019.
Ниже приведена информация о реквизитах открываемых новых банковских счетов № 40101 и банковских счетов № 40101, подлежащих закрытию:
|
N п/п
|
Наименование УФК
|
20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию
|
20-ти значный номер открываемого нового банковского счета
|
1
|
УФК по Республике Адыгея
|
40101810100000010003
|
40101810803490010004
|
2
|
УФК по Республике Калмыкия
|
40101810300000010003
|
40101810303490010005
|
3
|
УФК по Карачаево-Черкесской республике
|
40101810900000010001
|
40101810803490010006
|
4
|
УФК по Республике Марий Эл
|
40101810100000010001
|
40101810922020016001
|
5
|
УФК по Республике Мордовия
|
40101810900000010002
|
40101810022020017002
|
6
|
УФК по Республике Тыва
|
40101810900000010001
|
40101810050049510001
|
7
|
УФК по Удмуртской Республике
|
40101810200000010001
|
40101810922020019001
|
8
|
УФК по Республике Хакасия
|
40101810200000010001
|
40101810150045510001
|
9
|
УФК по Алтайскому краю
|
40101810100000010001
|
40101810350041010001
|
10
|
УФК по Забайкальскому краю
|
40101810200000010001
|
40101810750042010001
|
11
|
УФК по Камчатскому краю
|
40101810100000010001
|
40101810905070010003
|
12
|
УФК по Иркутской области
|
40101810900000010001
|
40101810250048010001
|
13
|
УФК по Кировской области
|
40101810900000010001
|
40101810222020011001
|
14
|
УФК по Курганской области
|
40101810000000010002
|
40101810065770110002
|
15
|
УФК по Курской области
|
40101810600000010001
|
40101810445250010003
|
16
|
УФК по Магаданской области
|
40101810300000010001
|
40101810505070010001
|
17
|
УФК по Мурманской области
|
40101810000000010005
|
40101810040300017001
|
18
|
УФК по Новгородской области
|
40101810900000010001
|
40101810440300018001
|
19
|
УФК по Орловской области
|
40101810100000010001
|
40101810845250010006
|
20
|
УФК по Пензенской области
|
40101810300000010001
|
40101810222020013001
|
21
|
УФК по Ростовской области
|
40101810400000010002
|
40101810303490010007
|
22
|
УФК по Самарской области
|
40101810200000010001
|
40101810822020012001
|
23
|
УФК по Смоленской области
|
40101810200000010001
|
40101810545250000005
|
24
|
УФК по Тюменской области
|
40101810300000010005
|
40101810965770510005
|
25
|
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
|
40101810900000010001
|
40101810565770510001
|
26
|
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу
|
40101810500000010001
|
40101810465770510002