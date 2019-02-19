Дальневосточный банк сообщил об изменении в отдельных субъектах РФ реквизитов банковских счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101

Дальневосточный банк сообщает, что в соответствии с письмом Федерального казначейства от 13.12.2018 № 05-04-09/27053 «Об изменении реквизитов банковских счетов № 40101», с 04.02.2019 в отдельных субъектах Российской Федерации изменяются реквизиты банковских счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее — счет № 40101).

Одновременно банк сообщает, что Банком России с 04.02.2019 по 29.04.2019 будет установлен переходный период функционирования двух банковских счетов (планируемых к закрытию счетов № 40101 и вновь открываемых счетов № 40101).

Переход на самостоятельную работу вновь открываемых счетов № 40101 планируется, начиная с 30.04.2019.

Ниже приведена информация о реквизитах открываемых новых банковских счетов № 40101 и банковских счетов № 40101, подлежащих закрытию: