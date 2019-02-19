Платите картой Visa от Дальневосточного банка и получайте от 100 до 100 000 рублей

Дальневосточный банк совместно с платежной системой Visa запустили акцию «Покупки с Visa – к деньгам!». По условиям акции в период с 18 февраля по 31 марта текущего года при оплате ежедневных покупок и услуг картой Visa, ее держатели получат возможность выигрывать денежные призы до 100 000 рублей.

Первые 20 000 человек в качестве гарантированного приза получат по 100 рублей на мобильный телефон за первый же зарегистрированный чек на сумму от 350 рублей. Продолжая совершать покупки и регистрировать чеки на сайте pay.visa.ru, можно выиграть и более крупные денежные призы в размере 10 000 рублей.

Шансы выиграть главный приз – 100 000 рублей, существенно возрастут, если в период действия акции оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях – партнерах платежной системы Visa. Розыгрыш призов будет осуществляться каждую неделю, при этом, чем больше чеков вы зарегистрируете, тем больше у вас шансов на победу.

Карты Visa Дальневосточного банка давно и прочно зарекомендовали себя как удобный платежный инструмент для эффективного управления финансами, позволяющий оплачивать товары и услуги в любой точке мира, осуществлять денежные переводы, обналичивать деньги, оплачивать услуги связи.

Оплачивайте покупки картой Visa Дальневосточного банка и получите возможность выиграть главный приз!