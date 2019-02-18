Платите картой Visa Ланта-Банка и получите шанс выиграть до 100 000 рублей

С 18 февраля по 31 марта 2019 года совершайте покупки, оплачивайте их картой Visa Ланта-Банка и участвуйте в розыгрыше денежных призов.

Как принять участие в акции?

Совершайте покупки и оплачивайте их вашей картой Visa Ланта-Банка.

Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru . Чем больше чеков, тем выше шанс выиграть.

. Чем больше чеков, тем выше шанс выиграть. Получите шанс выиграть до 10 000 рублей за покупки в любых торговых точках или до 100 000 рублей за покупки в сети магазинов «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».

Уже за первый чек вы можете получить гарантированный подарок — 100 рублей на мобильный.

Срок проведения акции, включая вручение призов победителям: с 18.02.2019 г. по 31.05.2019 г. включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 18.02.2019 г. по 31.03.2019 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.pay.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).