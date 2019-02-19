Восстановление китайского рынка автомобилей ожидается во 2П 2019 года

Продажи автомобилей в Китае в январе рухнули на 17,7%. Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет роста, данные изменения приводят к изменению бизнес-моделей крупных производителей автомобилей.



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Китай — крупнейший автомобильный рынок в мире, что определяет зависимость мировых автопроизводителей от продаж, поддерживаемых китайскими потребителями. В 2018 году продажи автомобилей в КНР снизились на 6%, до 22,4 млн, впервые за 20 лет на фоне торговой напряженности и ослабления китайской экономики.



Автопроизводители пытаются адаптироваться к снижению спроса, главным образом, на автомобили с дизельными двигателями. В то же время наблюдается усиление спроса на электромобили. Общее число зарегистрированных в Китае легковых машин в 2018 году достигло 201 млн, однако потенциальный спрос оценивается в 800 млн единиц и остается неудовлетворенным, что подтверждает потенциал данного рынка.

General Motors (GM) заявила о снижении в прошлом году поставок автомобилей на китайский рынок почти на 10%, или на 3,6 млн автомобилей. В связи со снижением спроса в этом году GM планирует представить китайским потребителям более 20 новых и обновленных моделей.



Главный конкурент General Motors за лидирующую позицию в Китае — Volkswagen (VLKAF), продажи которой в Китае в 2018-м выросли на лишь 0,5%. Однако это результат с учетом совместных предприятий, так как у компании развитые партнерские отношение с SAIC и FAW. Чтобы сохранить лидирующую позицию в Китае, компания вынуждена также переориентироваться на рынок электромобилей. С этой целью Volkswagen открывает первый с завод по производству электромобилей — совместное предприятие с SAIC Motor стоимостью $2,45 млрд. Ожидается, что завод начнет работать в 2020 году. Его мощность составит 300 тыс. автомобилей в год.

Полагаю, что если будет урегулирован торговый конфликт с США и импортные пошлины повышены не будут, во втором полугодии возможно восстановление китайского рынка автомобилей. Более того, стоит ожидать ориентир автомобильного сегмента на развитие гибридных автомобилей и электромобилей. Тем не менее по итогам текущего года возможно сужение рынка в пределах 5–7%. При этом сегмент электромобилей способен стабилизировать ситуацию. В 2018 году в Китае было продано 1,17 млн электромобилей, что превысило их совокупные продажи в мире. Ожидаю активное развитие сегмента электромобилей в Китае, потенциал которого оценивается в 7 млн единиц к 2025 году. Государство, в свою очередь, намерено поддерживать инфраструктуру рынка электромобилей и субсидировать строительство зарядных станций.