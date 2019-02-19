Смартфоны вместо шуб. Рынок POS-кредитования вырос за год на 8,6%

В 2018 году смартфоны стали самым популярным товаром, при покупке которого клиенты оформляли кредит в точках продаж (POS-кредит). Каждый пятый заемщик воспользовался POS-кредитом для приобретения нового гаджета.

Статистика Русфинанс Банка показывает, что смартфоны в объеме кредитов обогнали и такие востребованные в последние годы у заёмщиков товары, как шубы и диваны.

«Гаджеты являются самыми популярными товарами на рынке POS-кредитования, поэтому, следуя за предпочтениями наших клиентов и партнёров, в 2018 году Русфинанс Банк увеличивал выдачи кредитов на смартфоны. Покупка нового смартфона с помощью кредита или рассрочки не только выгодна для покупателей, но и позволяет им приобрести более дорогие или флагманские модели, о чём свидетельствует размер средней суммы кредита на смартфон, который в прошлом году составил около 28 тысяч рублей», – комментирует тренд директор департамента кредитования в точках продаж Русфинанс Банка Александр Воронин.

Также в топе продаж POS-кредиты на покупку диванов, телевизоров, верхней одежды и крупной бытовой техники. Отдельно стоит отметить рост выдач кредитов на покупку сборных кухонь и устойчивый спрос кредитов на окна и двери. Набирают популярность и POS-кредиты на услуги: для оплаты туристических путевок, образовательных курсов, абонементов в фитнес-центры и даже медицинских услуг.

Данные Русфинанс Банка показывают, что в 2018 году женщины чаще, чем мужчины брали POS-кредиты: 64% и 36% соответственно. Средний возраст заёмщика составил 41 год, уровень дохода в среднем 38 тысяч рублей, а размер кредита – около 37 тысяч рублей.

Согласно исследованию компании Frank RG, общий портфель POS-кредитов российских банков вырос за 2018 год на 8,63% до 268,85 млрд рублей.