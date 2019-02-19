Первые десять компаний Приангарья стали партнерами Сбербанка по кредитной карте «Бизнес без купюр»

Байкальский банк Сбербанка продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Сегодня только на территории Иркутской области таких компаний насчитывается уже десять.

Кредитная карта предназначена для предпринимателей сегмента малый и микробизнес и позволяет воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и льготного периода. При этом по партнерским соглашениям держатель карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнера – льготный период со стандартных 50 дней увеличивается до 60 или более дней в зависимости от соглашения банка и компании-партнера.

В Иркутской области партнерами Сбербанка по кредитной карте для бизнеса являются такие компании как Фенстер (изготовление пластиковых окон), Финестра (строительные и отделочные материалы), КанцЛидер (канцелярские товары), Гурман (продукты питания), Кровельный сервис (продажа кровли), Комбинат «Братскжелезобетон» (бетон, раствор и инертные материалы), Восток (оптовая торговля строительными материалами) - льготный период для них установлен на уровне 60 дней, компания АСФ (автоматизация бизнес-процессов) - льготный период составляет 110 дней.

В этом году перечень партнеров также пополнили такие компании как Ал-Юр (ГК Формат, канцелярские товары) и Юпитер (кондитерские изделия и другие продукты). Льготный период при расчетах кредитной картой Сбербанка в рамках данных партнерских программ установлен на период 60 дней.

«Кредитная карта - востребованный продукт среди наших клиентов. Данной картой предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги, не отвлекая деньги из оборота здесь и сейчас. Срок гашения достаточно комфортный, в том числе с учетом грейс-периодов по компаниям-партнерам. На данный момент партнерские договоры заключены банком с компаниями, работающими в сфере торговли строительными материалами, продуктами питания, канцелярией, и этот перечень продолжает расширяться», - отмечает директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка Никита Золотарев.

Получить кредитную карту можно по заявке клиента, либо по предодобренному предложению банка. Процесс принятия решения по выдачи - один-два дня, по предодобренному предложению банка – несколько часов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.