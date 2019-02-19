Лжесотрудники банка похитили у иркутян 135 тысяч рублей

В Иркутске зарегистрированы очередные факты мошенничества, когда злоумышленники действуют от лица банковских сотрудников. Сначала аферисты входят в доверие к гражданам, запрашивают конфиденциальную информацию и совершают хищения денежных средств.

Так, вечером 14 февраля 60-летнему жителю Иркутска позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с банковской карты иркутянина пытаются снять деньги, а для блокировки счета, необходимо назвать коды, высланные в СМС. Пожилой мужчина продиктовал незнакомцу пароли, после чего с его карты было списано почти 100 тыс. рублей. Похожую схему разыграли и с 24-летним жителем Правобережного района. По сотовому телефону ему предложили оформить кредит. Молодого человека устроили условия займа, но для его оформления собеседник попросил перечислить на указанный номер мобильного сначала деньги за оформление кредитной карты, а потом и за страховку и доставку ее курьерской службой. В общей сложности потерпевший перевел лжесотрудникам кредитной организации более 35 тыс. рублей.

По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», сейчас по указанным фактам следователями возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на розыск аферистов.