В спортивном празднике «Братская лыжня» приняло участие около тысячи человек

В Братске 17 февраля на льду Курчатовского залива в районе базы отдыха «Простоквашино» состоялась традиционная массовая лыжная гонка «Братская лыжня». В ней приняли участие 906 жителей и гостей города. Еще несколько сотен человек пришли поболеть за участников гонки и провели на берегу Братского моря яркий незабываемый выходной день. Гостями праздника стали легенды российского лыжного спорта Никита Крюков и Иван Алыпов. Фото: bratsk-city.ru

Как сообщает пресс-служба братской администрации, открыли главные зимние спортивные торжества 2019 года мэр Братска Сергей Серебренников, председатель городской Думы Лариса Павлова, управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин.

– Желаю легкого старта, легкого финиша! – поприветствовал глава города участников гонки. – Главная награда – это здоровье! Всем хорошего настроения!

– Такие мероприятия объединяют всех от мала до велика, – добавила Лариса Павлова. – Замечательно, что они проводятся в Братске. От имени депутатов желаю всем бодрого настроения и, конечно, победы!

– РУСАЛ традиционно на протяжении многих лет поддерживает лыжный спорт в Братске, – сказал Евгений Зенкин. – И это поддержка будет усиливаться и станет еще качественнее. С праздником!

Вместе с братчанами в гонке принял участие олимпийский чемпион Иван Алыпов. Юноши 14 лет и младше бежали двухкилометровую дистанцию; мужчины от 15 до 39 лет – 5 км; мужчины от 40 до 59 лет – 3 км; мужчины 60 лет и старше – 2 км. У женщин дистанции поменьше: 14 лет и младше – 1 км; от 15 до 39 лет – 3 км; от 40 до 59 лет – 2 км; 60 лет и старше – 1 км.

Среди мужчин в возрастной категории 14 лет и младше первое место занял Алексей Бондалетов; второе – Михаил Сорокин; третье – Захар Горбачев. Александр Ябуров стал сильнейшим в возрастной категории от 15 до 39 лет, обогнав Андрея Кузавлева (второе место) и Максима Филиппова (третье место). В возрастной категории от 40 до 59 лет места распределились так: первое – Николай Федоров; второе – Евгений Клюкин; третье – Михаил Кузнецов. Наконец, среди старейших участников гонки – 60 лет и старше – быстрее всех оказался Юрий Литвинцев; на втором месте – Сергей Старченко; на третьем – Александр Русских.

Среди представительниц слабого пола в возрастной категории 14 лет и младше первое место заняла Мария Сабурова; второе – Елизавета Липатникова; третье – Николь Ильина. Клавдия Плескач стала сильнейшей в возрастной категории от 15 до 39 лет обогнав Софию Богатову (второе место) и Наталью Гуцу (третье место). В возрастной категории от 40 до 59 лет места распределились так: первое – Светлана Митюкова; второе – Вера Жерносек; третье – Ирина Кузьминова. В категории «60 лет и старше» быстрее всех оказалась Валентина Тимохинав; на втором месте – Маргарита Яковлева; на третьем – Людмила Мазур.

Самым младшим участником «Братской лыжни» признана Милана Лисакова, которой всего три года и восемь месяцев. Самым старшим участником стал 78-летний Рафис Абдулин.

Кубки победителям вручали Сергей Серебренников, Никита Крюков и Иван Алыпов. На протяжении всего праздника братчанам раздавали цветные стикеры с краткими спортивными биографиями олимпийских чемпионов. У каждого обладателя стикера была возможность взять автографы у легенд лыжного спорта, а также сфотографироваться с ними на память.

После праздника Никита Крюков и Иван Алыпов устроили мастер-класс для начинающих лыжников Братска, побывали на Братской ГЭС. Вечером они провели встречу с юными спортсменами и их наставниками в муниципальной Спортивной школе олимпийского резерва. Российские лыжники раскрыли секреты своих тренировок и психологической подготовки к соревнованиям, рассказали о том, как пришли в лыжный спорт, как преодолевали себя на пути к олимпийским наградам, как наращивали мастерство.



При подготовке трассы «Братской лыжни» была использована снегоуплотнительная машина РТ-6, поставленная Школе олимпийского резерва компанией РУСАЛ. В настоящее время экспериментальный ратрак, произведенный на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины», проходит в городе эксплуатационные испытания. Ряд аналогичных ратраков РУСАЛ тестирует в других городах присутствия компании: в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Коми, Кемеровской области и Хакасии.

Организаторы «Братской лыжни 2019» – департамент физической культуры и спорта и департамент образования администрации Братска.

Справочно:



Никита Крюков – олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призер Олимпиады 2014 года в командном спринте, трехкратный чемпион мира в спринте. Заслуженный мастер спорта России. Это единственный мужчина в истории советских и российских лыжных гонок, завоевавший за карьеру более двух титулов чемпиона мира.



Иван Алыпов – заслуженный мастер спорта России, член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Обладатель бронзовой медали Олимпиады 2006 года в командном спринте в паре с Василием Рочевым. В сборной команде России – с 2000 года.