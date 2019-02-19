1,2 тысяч тонн угля похитили у «Востсибугля» в Черемхово

По информации пресс-службы прокуратуры Приангарья, установлено, что в ноябре 2016 года у местного жителя Черемховского района возник замысел похищать каменный уголь с территории участка горных работ филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь» совместно с машинистами экскаватора, осуществляющими добычу. Совершать задуманное мужчине удавалось полгода.

Для реализации задуманного, мужчина приобрел транспортное средство грузоподъемностью 30 тонн, а также подыскал место для хранения похищенного угля на территории города и района, близко расположенное от участка горных работ. К совершению преступления были привлечены, за денежное вознаграждение, трое знакомых подсудимого, а также пять машинистов экскаватора. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи с деятельным раскаянием.

С ноября 2016 года до момента задержания в мае 2017 года подсудимый по ночам приезжал на территорию участка горных работ, машинисты экскаваторов загружали добываемый уголь массой не менее 30 тонн в кузов автомобиля. Похищенный уголь мужчина вывозил с территории разреза, складировал, а потом продавал частным лицам и организациям. Так было похищено более 1,2 тысяч тонн уголя марки «ДР». ООО «Компания «Востсибуголь» понесла ущерб на сумму свыше 440 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме. Суд приговорил его к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наказание назначено с учетом присоединения части не отбытого наказания по ранее состоявшемуся приговору Черемховского районного суда за совершение аналогичного преступления, связанного с хищением нефтепродуктов.