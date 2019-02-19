Касса напрокат. МТС предложила иркутским бизнесменам онлайн-кассы в аренду

МТС начинает предоставлять онлайн-кассы в аренду. Решение ориентировано на стартапы, сезонный бизнес, а также на предпринимателей, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года.

Аренда кассы позволит предпринимателям Приангарья минимизировать единовременные затраты на кассовую технику, получить доступ к товароучетной системе и круглосуточной технической поддержке.

Стоимость аренды онлайн-кассы МТС начинается от 1700 рублей в месяц. В нее входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с Операторорм фиксальных данных, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы. Аренда кассы с дополнительным сервисом стоит от 2300 рублей в месяц. В расширенный пакет сервисов входит стартовое подключение, настройка, регулярная заменой фискального накопителя и своевременная перерегистрация кассы в ОФД и ФНС. Напомним, Оператор фискальных данных (ОФД) — это посредник между предпринимателем и налоговой: кассы передают данные оператору, там их обрабатывают, шифруют и передают в налоговую. Услуга «Касса напрокат» является альтернативой и выгодной покупке онлайн-кассы, рыночная стоимость которой с учетом услуг ОФД, активации кассы и стоимости фискального накопителя составляет 25-40 тысяч рублей. Аренда позволит предпринимателям, обязанным подключить онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, заранее протестировать устройство, оценить удобство его использования и разобраться в кассовых операциях.

-- «Касса напрокат» – первое и на данный момент единственное предложение по аренде онлайн-касс в Иркутском регионе и в России, которое включает в себя и доступ к товароучетной системе и выбору любого тарифа. Услуга поможет предпринимателям, а особенно тем, чей бизнес связан с сезонностью сэкономить на обязательной процедуре, а начинающим бизнесменам –так называемым стартаперам -- сосредоточится на развитии своего дела, так как все вопросы, связанные с эксплуатацией кассы, специалисты МТС возьмут на себя. Это и стартовая настройка, и регулярное обновление программного обеспечения, и сервисное обслуживание и в случае необходимости, срочная замена кассы, -- комментирует директор Иркутского филиала МТС Андрей Березной.

Справка

Согласно закону 54-ФЗ, с 2017 года онлайн-кассы обязаны иметь компании и предприниматели на ОСН и УСН, с 2018 года - предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере торговли, ИП с наемными работниками и организации, занимающиеся вендингом, а также предприниматели и организации с наемными работниками в сфере общественного питания. С июля 2019 года онлайн-кассы должны использовать организации и ИП в сфере услуг, ИП на ЕНВД без работников, ИП на патенте из п. 2.1 статьи 2 54-ФЗ, предприниматели с вендингом без работников и организации, выдающие займы.