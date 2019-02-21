Куда отправятся россияне в февральские и мартовские праздники

В этом году в феврале и марте россияне отдыхают всего 1 дополнительный день – 8 марта, тогда как в 2018 году нерабочими были целых 3 – 23 февраля, 8-9 марта. Онлайн-сервис для путешествий UFS.Travel проанализировал, как сокращение выходных отразилось на спросе на путешествия и куда все-таки поедут наши соотечественники.

Большинство россиян планируют отказаться от длительных поездок в этот период. В 2018 году благодаря более продолжительным праздникам россияне могли позволить себе мини-отпуск. 23 февраля текущего года выпадает на субботу, дополнительный выходной переносится на майские праздники, а в марте нерабочая – только пятница, поэтому путешественники отправляются на выходные, как и в любые другие, по городам России – на экскурсию, навестить семью или друзей и просто по делам.

Зарубежные направления значительно уступают внутренним. Это касается как ж/д, так и авиабилетов. Путешествия на поезде в февральские и мартовские праздники наиболее востребованы среди россиян среднего возраста (около 40 лет), тогда как молодая аудитория предпочитает потратить больше рабочих дней на отпуск в период майских праздников.

Популярны бюджетные путешествия на поезде внутри страны. Кроме посещения Санкт-Петербурга, москвичи уезжают в Смоленск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Владимир и Казань. Поездка в купе из столицы по данным направлениям составит в среднем 1,5 – 3 тыс. рублей. Среди петербуржцев популярны путешествия в Тулу и Тверь – 2 – 2,5 тыс. рублей.

Среди тех, кто все же запланировал короткое путешествие за границу с учетом дополнительных отпускных дней, популярны такие страны, как Италия и Турция. В прошлом году в этот список входили Франция, и Кипр. Одно из самых бюджетных европейских направлений в период весенних праздников – Стамбул (стоимость перелета туда-обратно составляет 16-18 тыс. рублей, проживание на 3 дня – примерно 5 000 тыс. рублей), поездка в Милан обойдется примерно в 22 000 рублей (стоимость прямого перелета – от 17 тыс., проживание в отеле – около 5 тыс. рублей). Путешественники, предпочитающие комфортные зарубежные поездки по железной дороге, отправятся в Хельсинки, Прагу и Берлин. Так, например, билет до столицы Финляндии обойдется в 8 тыс. рублей, а отель в центре города – от 7 тыс. рублей.