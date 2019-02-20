В Иркутской области отремонтируют трассу «Сибирь» за 2,7 млрд рублей

В Иркутской области объявлено 7 тендеров по выбору подрядчиков, которые возьмут на себя капитальный ремонт участков автодороги Р-255 «Сибирь» «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск», сообщает RosTender.info.

Самый дорогостоящий ремонт проведут на участках 1768 км – 1777 км, включающем транспортную развязку (725 млн рублей), и 1408 км – 1422 км (593 млн рублей). Всего на обновление покрытия автодороги из федерального бюджета будет направлено 2 млрд 744 млн рублей.

Согласно материалам тендеров, все объекты должны быть сданы в эксплуатацию в течение ноября 2019 года. Заказчиком работ выступает «Управление автомобильной магистрали «Красноярск-Иркутск».