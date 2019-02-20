Налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области с 2015 года увеличилась в 3 раза

В Иркутской области заготавливается самый большой в России объем древесины – в прошлом году он составил 35,7 млн м3. Вклад лесного комплекса во внутренний региональный продукт оценивается в 45,1 млрд рублей. Для сравнения, в идущем на втором месте Красноярском крае заготовлено 28,6 млн м3 леса, вклад в ВРП – 11,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Также глава ведомства отметил, что в результате проводимой Правительством региона работы отмечается растущая налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса. В прошлом году по сравнению с 2015 годом она увеличилась в 3,4 раза, в консолидированный бюджет поступило 10,3 млрд рублей.

Растут и налоговые отчисления арендаторов лесных участков: если три года назад с одного куб. м заготавливаемой древесины в бюджет поступало 80,9 рубля, то сейчас 363,4 рубля. Налоговая отдача от лесного комплекса региона будет увеличиваться и дальше, поскольку по инициативе Губернатора Сергея Левченко на ближайшие годы планируется рост объемов производства отрасли с одновременным увеличением глубины переработки древесины.

Сейчас в перечне приоритетных числятся семь инвестиционных проектов в области освоения лесов. Четыре из них уже реализованы, три – в стадии реализации.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, объем фактически вложенных инвестиций уже составил больше 78 млрд рублей, создано 2 581 новое рабочее место, в консолидированный бюджет Иркутской области в виде налогов поступило около 16,5 млрд рублей. На рассмотрении для последующей реализации на территории Приангарья в настоящее время находится еще восемь инвестиционных проектов в сфере освоения лесов.