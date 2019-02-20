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В Иркутске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2020 году

20 февраля 2019

В Иркутске началось рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит с 18 по 22 февраля.

Напомним, что на голосование выставлены две категории общественных пространств – общегородского и окружного значения. Выразить свою гражданскую позицию могут все жители старше 14 лет путем очного или интернет-голосования. Очное голосование проходит в течение недели в каждом административном округе Иркутска. Интернет-голосование доступно только для пользователей, авторизованных на портале Госуслуги, на сайте new.admirk.ru/opros/ также с 18 по 22 февраля.

Очное голосование будет проходить каждый день с 09.00 до 18.00 в административных округах Иркутска:

  • Октябрьский округ: ул. Станиславского, 13 «а»;
  • Правобережный округ: ул. Марата, 14;
  • Свердловский округ: ул. Терешковой, 24;
  • Ленинский округ: ул. Маршала Говорова, 3.

/ СИА /
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