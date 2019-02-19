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S7 Airlines открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ниццу

19 февраля 2019

S7 Airlines с 1 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Ниццу. Авиабилеты уже в продаже.

Полеты будут выполняться по средам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково в 16:40, прилет в Ниццу в 19:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 20:30 и прилетает в Санкт-Петербург в 01:00 на следующий день. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных самолетах Airbus A319.

«В этом году в расписании S7 Airlines впервые появляются регулярные рейсы на Лазурный берег: полеты в Ниццу будут выполняться с конца апреля из Москвы, а с июня – и из Санкт-Петербурга. Мы очень рады предложить пассажирам возможность напрямую путешествовать на Средиземноморское побережье Франции, где приятно провести отпуск или длинный уикенд в любое время года», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Благодаря удобному расположению, Ницца часто становится отправной точкой для изучения всего побережья с его популярными курортами – Сан-Тропе, Антиб, Канны, Монако. Отсюда же можно начать автомобильный тур в Италию, двигаясь вдоль моря в сторону Генуи.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

 


/ СИА /
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