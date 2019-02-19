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Азиатско-Тихоокеанский банк объявил режим работы в праздничные дни

19 февраля 2019

Азиатско-Тихоокеанский банк уведомил, что в праздничные дни банк работает по следующему режиму:

22 февраля 2019 года – по режиму работы пятницы с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;

23 – 24 февраля – нерабочие дни;
С 25 февраля отделения работают в прежнем режиме.

7 марта 2019 года – отделения банка работают по режиму четверга с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;

8 – 10 марта – нерабочие дни;

С 11 марта все офисы банка работают в обычном режиме.

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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанные даты, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.

Для уточнения работы отделений с 6-ти и 7-дневным графиком вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.


/ СИА /
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