Сбербанк предоставил Группе «Эталон» кредитную линию

Сбербанк предоставил Группе «Эталон» кредитную линию объемом до 16,83 млрд руб. на 5 лет. Средства пойдут на приобретение 51% акций компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Участие Сбербанка в этой сделке, одной из крупнейших на российском рынке недвижимости, является для нас логичным шагом: с Группой "Эталон" нас связывают давние и стабильные партнерские отношения. Поскольку значительная часть приобретаемого портфеля "Лидер-Инвест" состоит из высокорентабельных проектов, сделка улучшит и глобальный рейтинг группы, укрепив ее позиции в Москве, и финансовые результаты банка».

Кирилл Багаченко, главный финансовый директор Группы «Эталон»:

«Благодаря кредитной линии, предоставленной Сбербанком на покупку «Лидер-Инвест», Группа «Эталон» сможет существенно нарастить свое присутствие на рынке девелопмента жилой недвижимости Москвы, выйдя в лидеры по числу проектов, доступных для приобретения. Подписание кредитного соглашения является следующим шагом в развитии нашего партнерства с крупнейшим банком России и задает вектор для дальнейшего успешного развития наших взаимоотношений».

Группа «Эталон», основанная в 1987 г., сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Группа «Эталон» является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 6,3 млн кв. м.

По состоянию на 30 июня 2018 года активы Группы «Эталон» включали 39 проектов с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 2,73 млн кв. м, а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости. Компания Knight Frank оценила активы Группы «Эталон» в 132 млрд рублей. Выручка Группы «Эталон» в 2017 году составила 70,6 млрд рублей, EBITDA — 13,2 млрд рублей.

«Лидер-Инвест» — одна из крупнейших московских девелоперских компаний в сфере строительства жилых комплексов по размеру земельного банка и количеству проектов. Основное направление деятельности — точечная застройка и девелопмент крупномасштабных многофункциональных комплексов комфорт-, бизнес- и премиум-класса.

Портфель «Лидер-Инвест» включает 31 проект жилой и коммерческой недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. м. (по данным на 1 октября 2018 г.). Colliers International оценивает портфель компании в 66,6 млрд руб. Standard & Poor’s присвоило компании рейтинг В с позитивным прогнозом.