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Участники программы лояльности банка "Союз" смогут вернуть до 60% от суммы покупок на бонусный счет

20 февраля 2019

С 19 февраля 2019 года на Бонусной витрине банка "Союз" доступна возможность получения дополнительных бонусных баллов (до 60% от суммы покупок) на бонусный счет при совершении покупок в интернет-магазинах партнерах банка. 

Для получения бонусов за заказ необходимо перейти на сайт партнера по прямой ссылке из раздела  "Получить дополнительные баллы" Бонусной витрины банка «Союз» и совершить покупку. При переходе в интернет-магазин с рекламных баннеров или других ресурсов бонусы за заказ не начисляются.

Перед совершением покупок ознакомьтесь с особыми условиями интернет-магазинов партнеров банка «Союз».

Начисление бонусов проводится в течение 90 календарных дней с момента совершения оплаты заказа в интернет-магазине партнера.

Совершайте покупки в интернет-магазинах и получайте дополнительные бонусные баллы!


/ СИА /
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