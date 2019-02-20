Участники программы лояльности банка "Союз" смогут вернуть до 60% от суммы покупок на бонусный счет

С 19 февраля 2019 года на Бонусной витрине банка "Союз" доступна возможность получения дополнительных бонусных баллов ( до 60% от суммы покупок) на бонусный счет при совершении покупок в интернет-магазинах партнерах банка.

Для получения бонусов за заказ необходимо перейти на сайт партнера по прямой ссылке из раздела "Получить дополнительные баллы" Бонусной витрины банка «Союз» и совершить покупку. При переходе в интернет-магазин с рекламных баннеров или других ресурсов бонусы за заказ не начисляются.

Перед совершением покупок ознакомьтесь с особыми условиями интернет-магазинов партнеров банка «Союз».

Начисление бонусов проводится в течение 90 календарных дней с момента совершения оплаты заказа в интернет-магазине партнера.

Совершайте покупки в интернет-магазинах и получайте дополнительные бонусные баллы!