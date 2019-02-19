Успейте оформить вклад со ставкой до 7,6 % – акция «Зимняя сказка» в Дальневосточном банке продолжается

До 28 февраля текущего года включительно вы можете открыть вклад «Зимняя сказка»со ставкой 7,6 процентов годовых для клиентов, уже имеющих вклад в Дальневосточном банке, и 7,5 процентов годовых для клиентов, обратившихся в банк впервые. Вклад открывается сроком на 367 дней при минимальной сумме 50 000 рублей.

Одно из преимуществ вклада «Зимняя сказка» в том, что при заключении договора, клиент может выбрать подходящий способ распоряжения ежемесячно начисленными процентами: их можно снимать и тратить на свои нужды либо причислять к основной сумме вклада. При этом, вклад можно открыть онлайн.

О надежности вложений средств вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк» свидетельствует высокий долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте — B2 (стабильный), присвоенный банку Международным агентством Moody’s Investors Service и рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, присвоенный Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). ПАО «Дальневосточный банк» является участником системы страхования вкладов.

Успейте воспользоваться особыми условиями по вкладу с акцией «Зимняя сказка!»

Подробности об акции узнавайте по телефону информационного центра 8-800-333-00-11 (звонок по России бесплатный).