Россельхозбанк запустил новые функции интернет- и мобильного банка

Россельхозбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания, дополнив его рядом новых операций.



Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно, через интернет- и мобильный банк и контролировать статус ее рассмотрения. В случае принятия положительного решения, банк направит смс с указанием условий одобренного кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом при оформлении заявки.



Кроме того, появилась возможность досрочно погасить любой кредит. Независимо от вида платежа по кредиту пользователь может дистанционно оформить частичное или полное досрочное погашение. После обработки заявки в интернет- и мобильном банке обновится график платежей.



«Россельхозбанк стремится предоставить клиентам современные и технологичные финансовые инструменты и сервисы, отвечающие последним тенденциям на рынке. Благодаря цифровым технологиям клиентам РСХБ независимо от места проживания ‒ мегаполис или отдаленные сельские территории, доступны самые востребованные банковские услуги и продукты. Мы продолжим совершенствовать систему дистанционного банковского обслуживания, расширяя функционал и улучшая интерфейс. На первом месте для нас простота, безопасность и надежность системы ДБО», ‒ сказал директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Андрей Купцов.



РСХБ планомерно развивает систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. В следующем году позиции банка на рынке ДБО планируется усилить за счет расширения функциональных возможностей системы, а также повышения уровня юзабилити в соответствии с лучшими практиками. В частности, РСХБ внедрит чаты и чат-боты, запустит денежные переводы по номеру телефона, а также повысит доступность мобильного приложения для людей с ограниченными возможностями.



В 2018 году число пользователей системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ выросло почти в два раза, из них более половины пользуются системой регулярно.



* зарплатным и надежным клиентам РСХБ предоставляет специальные условия кредитных продуктов.