К сервисам платежной системы BLIZKO Связь-Банка подключился казанский банк «Заречье»

Сервисы Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа ВЭБ) стали доступны клиентам российского Банка «Заречье» (АО), г. Казань.

Отправить и получить мгновенные денежные переводы BLIZKO можно в любом офисе Банка «Заречье» в Казани, Москве, Орле и Ливнах в трех валютах - российских рублях, долларах и евро. Услуга предоставляется без комиссии при отправке денежных средств за границу, если валюта оплаты перевода отличается от валюты выплаты*. Другие тарифные планы Платежной системы BLIZKO составляют от 0,2% в зависимости от суммы и направления перевода.

Банк «Заречье» также предлагает клиентам уникальную возможность отправки переводов денежных средств по России через Платежную систему BLIZKO с выплатой в любом удобном для получателя почтовом отделении в 20 тыс. крупных и небольших населенных пунктах по всей России.

Перевод BLIZKO готов к выплате через 1 минуту с момента отправки. Для перевода в Платежной системе BLIZKO открывать счет не требуется. Достаточно обратиться в ближайший пункт обслуживания BLIZKO и оформить перевод по России или за рубеж.

* Конвертация осуществляется по курсу ПС BLIZKO.