Фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 5 по 8 апреля

XIV Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 5 по 8 апреля. Об этом сообщает пресс-центр областной администрации со ссылкой на Руслана Дячука, заместителя министра культуры и архивов Приангарья. Фото предоставленно пресс-службой правительства Иркутской области.



Организаторами фестиваля «Джаза на Байкале» выступают правительство Приангарья, министерство культуры и архивов области, иркутская администрация, продюсерский центр «Джаз на Байкале» и Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского. Фестиваль проводится с 2006 года. За это время его посетили около 70 тысяч зрителей, в концертах приняли участие более сотни российских и зарубежных звёзд джаза и импровизационной музыки. В 2019 году фестиваль впервые прошёл с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

– Иркутская область готова к встрече весеннего музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», который пройдет в этом году уже в четырнадцатый раз. В рамках этого масштабного культурного события состоятся концерты разных форматов, мастер-классы, конкурсные прослушивания одаренных детей, джаз-парад, творческие встречи. Для этого будут задействованы несколько площадок. Это Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Иркутская областная филармония, Иркутская областная детская школа искусств и другие. Впервые за всю историю фестиваля его постоянный участник, народный артист России Игорь Бутман выступит вместе со своим оркестром Igor Butman Jazz Orchestra, – сообщил Руслан Дячук. Также звездами фестиваля станут один из самых влиятельных и талантливых гитаристов мира Скотт Хендерсон и его трио, легенда отечественного джаза Сергей Манукян, выдающиеся американские виолончелист Ян Максин и вокалист Кливленд Джонс, российский барабанщик Иван Авалиани, а также известный иркутский коллектив «Доктор Джаз». Как сообщил генеральный продюсер «Джаза на Байкале» Александр Филиппов, в рамках фестиваля пройдет детско-юношеский фестиваль-конкурс Jazz Kids, который проводится уже 10 лет. Его целью является поддержка и выявление одаренных детей. Он начинался как городской, сейчас приобрел статус международного. В конкурсных прослушиваниях участвуют дети разных городов России и стран. Жюри в этом году возглавит директор департамента по развитию концертной и просветительской деятельности, декан факультета музыкального искусства эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных Валерий Гроховский. Члены жюри проведут мастер-классы для педагогов и детей.

Схема фестиваля сохранилась с прошлых лет. Он начнется с джазового парада по 130-му кварталу и импровизированного открытия на площадке «Модного квартала», где иркутяне и гости города смогут послушать джазовую музыку. Благотворительный концерт «У добра нет границ» пройдет 7 апреля на сцене Концертного зала Иркутской областной филармонии. На следующий день состоится детский Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса Jazz Kids. Завершится «Джаз на Байкале» Гала-концертом 8 апреля на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, а также традиционным вечерним джем-сейшном.