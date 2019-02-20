В 2019 году экспорт золота из России может восстановиться до 56,6 тонн

Россия сократила экспорт золота в 2018 г. в 3,3 раза по сравнению с предшествующим годом – с 56,6 т до 17,05 т. Но в 2019 году экспорт золота из России может восстановиться до 56,6 тонн.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Банк России закупает золото у отечественных производителей при посредничестве крупных российских коммерческих банков. В 2018 году ЦБ на фоне усиления санкционного давления начала наращивать долю драгоценного металла в золотовалютных резервах. В итоге за истекший год Россия, по данным Всемирного золотого совета, закупила рекордные объемы золота — 274,3 тонны. Возможно, с этим можно связать сокращение в 2018-м экспорта драгоценного металла из России на 39,55 тонн.

На долю монетарного золота пока приходится около 18% общего объема российских резервов. Но в свете геополитических рисков ЦБ вполне мог бы довести долю в золоте до трети от всего объема ЗВР, то есть закупить его еще на $60–80 млрд. Таким образом, не предполагаю, что в 2019 году экспорт золота может восстановиться до уровня 2017 года, когда он составлял 56,6 тонны даже при условии наращивания производства этого металла в пределах 3%.